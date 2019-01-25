КогдаЯБылСтудентом. Россияне устроили вечер воспоминаний в Татьянин день

Как отмечают организаторы акции, её главная цель — показать нынешним студентам, что, несмотря на тяжёлую сессию, нужно мечтать, действовать и тогда всё будет получаться.

"Молодёжка ОНФ" запустила в Сети флешмоб #КогдаЯБылСтудентом и предложила россиянам вспомнить свои студенческие годы и опубликовать фотографии тех времён на своих страницах в социальных сетях. Об этом сообщается на сайте движения.

Уже спустя несколько часов после запуска флешмоб начал набирать популярность в социальных сетях.

Идея такой акции принадлежит уполномоченному при президенте России по правам ребёнка Анне Кузнецовой.

— Главная цель флешмоба — показать нынешним студентам, что, несмотря на тяжёлую сессию, нужно мечтать, действовать и тогда всё будет получаться, — говорится в сообщении.

Чтобы поучаствовать в акции, необходимо разместить в соцсетях фотографию из студенчества, а пост сопроводить двумя хештегами — #Татьянка и #КогдаЯБылСтудентом.