Экс-гендиректора "Трансаэро" заочно обвинили по трём статьям

Бывшего главу авиакомпании "Трансаэро" Александра Бурдина обвинили в невыплате зарплаты сотрудникам, присвоении и растрате средств, а также злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил Следственный комитет России.
Ведомство уточняет, что благодаря усилиям сотрудников ведомства удалось погасить часть задолженности по заработным платам.
— Результатом проведённой работы стало погашение 5953 работникам авиакомпании задолженности по заработной плате и иным выплатам на общую сумму 625 млн рублей, — отмечается в сообщении.
Как сообщал Лайф, ранее Бурдин был заочно арестован и объявлен в международный розыск по решению Мещанского суда.
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