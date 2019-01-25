Экс-гендиректора "Трансаэро" заочно обвинили по трём статьям

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Экс-гендиректора "Трансаэро" заочно обвинили по трём статьям

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Благодаря усилиям сотрудников СК удалось погасить часть задолженности по заработным платам.

Бывшего главу авиакомпании "Трансаэро" Александра Бурдина обвинили в невыплате зарплаты сотрудникам, присвоении и растрате средств, а также злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Ведомство уточняет, что благодаря усилиям сотрудников ведомства удалось погасить часть задолженности по заработным платам.

— Результатом проведённой работы стало погашение 5953 работникам авиакомпании задолженности по заработной плате и иным выплатам на общую сумму 625 млн рублей, — отмечается в сообщении.

Как сообщал Лайф, ранее Бурдин был заочно арестован и объявлен в международный розыск по решению Мещанского суда.

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