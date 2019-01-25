В МВД объяснили задержание в Магнитогорске гражданина Киргизии

По данным полиции, мужчина был задержан на территории России за участие в массовых беспорядках в городе Оше в июне 2010 года, поскольку находился в международном розыске по инициативе своей страны.

Гражданин Киргизии, задержанный в Магнитогорске Челябинской области, не проверяется правоохранителями на причастность к взрыву в жилом доме 31 декабря. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, мужчина был задержан 16 января, поскольку был в международном розыске по инициативе своей страны "за участие в массовых беспорядках в городе Оше в июне 2010 года".

Также на данный момент не решено, стоит ли его экстрадировать. Сейчас он находится под стражей.

31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибло 39 человек. По версии следствия, ЧП случилось из-за взрыва бытового газа.