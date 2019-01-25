Студенческая дискотека на катке ВДНХ — видеотрансляция

Столичные студенты вышли на каток в разноцветных шапках с надписью "Москва". Их единый образ поддерживают варежки, шарфы и LED-браслеты с логотипом мероприятия.

Сотни студентов празднуют День студента в Москве. На катке ВДНХ открылась ледовая дискотека.

Для молодёжи подготовлена обширная культурная программа: автограф-сессия с популярными артистами и спортсменами, студенческий флешмоб "Зачётная Москва", дискотека на льду, соревнования по скоростному заезду на коньках, а также показательные выступления и мастер-классы от известных фигуристов и звёзд отечественного хоккея.

Кроме того, на ВДНХ наградят победительницу конкурса "Мисс студенчество Москвы". А хедлайнерами вечера станут группа In2nation, Лёша Свик, Стас Море и Юлиана Карулова. Завершится празднование Дня студента премьерой песни "Зачётная Москва".