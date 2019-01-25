В Чёрном море завершена поисковая операция в районе горящих танкеров

При этом тушение будет продолжаться, а десятерых пропавших моряков будут искать проходящие в этом районе суда.

Поисковая операция в районе двух горящих танкеров в Чёрном море прекращена из-за отсутствия шансов найти живыми оставшихся моряков. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Росморречфлота.

— Всё, сегодня прекратили поисковую операцию в связи с отсутствием разумной надежды найти кого-нибудь живым, — сообщил собеседник агентства.

Капитаны обоих судов сумели выжить в трагедии. Тушение горящих танкеров будет продолжаться, а десятерых пропавших моряков будут искать проходящие в этом районе суда. Для предотвращения взрыва оба судна охлаждаются при помощи судовых пожарных установок аварийно-спасательного судна "Спасатель Демидов" и буксира-спасателя "Меркурий". В посольства и консульства переданы списки погибших, спасённых и пропавших без вести.

Турецкие танкеры "Маэстро" и "Канди" загорелись 21 января, когда с одного на другой перегружали топливо неподалёку от Керченского пролива. Делали это прямо в открытом море. Произошёл взрыв. По последним данным, в результате происшествия погибло 16 человек.