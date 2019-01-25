"Приеду к тебе". Лукашенко предложил чиновникам проверить слух

Белорусский лидер посетовал, что его подчинённые не всегда воспринимают поставленные перед ними задачи.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил о необходимости проверить слух чиновников. Его слова прозвучали в контексте обсуждения диссертации главы нижней палаты парламента по здравоохранению, физкультуре, семейной и молодёжной политики Людмилы Макариной-Кибак.

Когда выяснилось, что степень доктора была присуждена ей за разработку технологии лечения хронического гнойного среднего отита, Лукашенко предположил, что знания главы ведомства могут пригодиться его подчинённым.

— Мои уши, одно и второе, посмотришь. Тем более что я ни разу не исследовался в этой части, а это очень полезно. А потом всех начальников исследуем, потому что не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаёшь, доводишь какие-то задачи, — заявил он.

При этом президент отметил, что никаких проблем со слухом не испытывает. Также он задался вопросом, есть ли в стране медики, которые могут похвастаться уровнем, достойным их зарубежных коллег.