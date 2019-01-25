"Извинись, господин". Фадеев вступился за Захарову в конфликте с Чубайсом

Музыкант также охарактеризовал предпринимателя как рыжеволосого мужчину, который рассказывает сказки.

Известный продюсер Максим Фадеев на своей странице в "Инстаграме" призвал главу "Роснано" Анатолия Чубайса извиниться перед официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.

В видео композитор назвал Захарову подругой, а Чубайса охарактеризовал как рыжеволосого мужчину, который рассказывает сказки.

— Так вот, он теперь, оказывается, ещё и оскорбляет женщин. Господин Чубайс, извинись. Ты же мужик? — сказал Фадеев.

Как ранее писал Лайф, гендиректор "Роснано" в своей недавней публикации заявил, что в России большие проблемы с энергоэффективностью и изменить ситуацию к лучшему мешает бедность населения. Захарова в ответ на это поинтересовалась, почему, по его мнению, россияне "живут бедно или очень бедно". Чубайс не стал медлить с ответом. В итоге глава госкорпорации признал победу представителя МИД.