Скворцова рассказала о задачах по снижению смертности среди россиян

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поделилась задачами и целями по снижению уровня смертности среди россиян трудоспособного возраста. Об этом она рассказала на семинаре, посвящённом национальной инициативе.
По словам главы Минздрава, в настоящее время показатели смертности среди мужчин в три раза превышают аналогичные показатели среди женщин того же возраста.
— У женщин этого же возраста смертность уже сейчас 230 на 100 тысяч, а хотим добиться 180, у мужчин 735, — цитирует Скворцову РИА "Новости".
По её словам, в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" планируется снизить этот уровень и добиться 530 случаев смертности мужчин на 100 тысяч населения.
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