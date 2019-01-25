Скворцова рассказала о задачах по снижению смертности среди россиян

В настоящий момент уровень смертности среди мужчин в три раза превышает аналогичные показатели среди женщин того же возраста.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поделилась задачами и целями по снижению уровня смертности среди россиян трудоспособного возраста. Об этом она рассказала на семинаре, посвящённом национальной инициативе.

По словам главы Минздрава, в настоящее время показатели смертности среди мужчин в три раза превышают аналогичные показатели среди женщин того же возраста.

— У женщин этого же возраста смертность уже сейчас 230 на 100 тысяч, а хотим добиться 180, у мужчин 735, — цитирует Скворцову РИА "Новости".

По её словам, в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" планируется снизить этот уровень и добиться 530 случаев смертности мужчин на 100 тысяч населения.