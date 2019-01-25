Волонтёры Победы рассказали о мероприятиях, посвящённых 75-летию снятия блокады

Глава движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова рассказала о мероприятиях, которые добровольцы подготовили к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Обсуждение прошло в рамках круглого стола.

По её словам, помогать проводить мероприятия будут более 5000 волонтёров.

— Наша основная задача — сделать так, чтобы молодые люди не просто были сторонними наблюдателями тех событий, которые проводятся в нашей стране, а были сопричастны с ними и смогли внести свой вклад в сохранение памяти о блокаде, — сказала Амельченкова.

Среди акций — "Ленточка ленинградской победы", в рамках которой добровольцы раздадут блокадную ленточку, повторяющей цвета муаровой ленты медали "За оборону Ленинграда". В российских регионах также пройдёт акция "Блокадный хлеб": волонтёры будут раздавать образцы хлеба, завёрнутого в листовки с информацией об известных блокадниках.

В Коми, к примеру, с 27 января будет запущена акция "Эшелон памяти". В течение недели на вокзалах и поездах Воркута — Санкт-Петербург будут раздавать памятки о блокадниках с информацией о том, что первый эшелон с углём был направлен в Ленинград из Воркуты.