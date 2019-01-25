СМИ: В Мексике вооружённый мужчина пытался взять в заложники более 40 детей

Злоумышленник требовал две дозы метамфетамина, но спустя три часа переговоров согласился на несколько бутылок пива.

На западе Мексики вооружённый мужчина попытался взять в заложники учеников школы, требуя две дозы кристаллического метамфетамина.

Как сообщает телеканал Televisa, мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, проник в здание школы, украл с кухни несколько ножей, а затем отправился на школьный двор, где находилось более 40 детей и учитель, и захватил их в заложники.

Переговоры с властями продлились три часа, и в итоге захватчик потребовал две дозы кристаллического метамфетамина, а спустя некоторое время согласился на пару бутылок пива.

В результате инцидента никто не пострадал.