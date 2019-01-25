В ДТП в Воронежской области погибло два человека, ещё пятеро пострадали

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В ДТП в Воронежской области погибло два человека, ещё пятеро пострадали

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Фото: © ГУ МВД РФ по Воронежской области.

Инцидент произошёл сегодня около 17:20 в Подгоренском районе Воронежской области.

Во время столкновения Huyndai Solaris и Mazda-6 на 179-м километре автодороги Воронеж — Луганск погибло два человека, ещё пятеро пострадали, сообщает ГУ МВД РФ по Воронежской области.

— По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автомобиля Huyndai Solaris погибли и пять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести: водитель автомобиля Mazda-6, 44-летний житель Воронежской области, и его пассажир, а также водитель Huyndai Solaris и два его пассажира, — сообщают полицейские.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются личности пострадавших.

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