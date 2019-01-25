Россияне смогут узнавать результаты диспансеризации по СМС

Россияне, прошедшие диспансеризацию, смогут узнать свою группу здоровья из СМС-уведомлений. Об этом в рамках обсуждения нацпроекта "Здравоохранение" сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
— Наша задача к 2024 году: 100 процентов лиц должны не просто оповещаться, они должны потом получать СМС, в какую группу здоровья попали и как часто нужно наблюдаться и у какого врача, то есть фактически мы задаём человеку график его диспансерного наблюдения, — цитирует главу ведомства РИА "Новости".
Скворцова добавила, что в 2018 году СМС-оповещение о необходимости пройти диспансеризацию получили около 80 процентов россиян.
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