"Прогресс МС-09" затопили в Тихом океане

Космический грузовик отстыковался от МКС около 16:00 по московскому времени, а через несколько часов утонул в океане.

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" затонул в Тихом океане. Об этом сообщает РИА "Новости".

Корабль отстыковался от Международной космической станции в 15:55 по московскому времени, через три часа — в 19:08 мск — космический грузовик начал сход с орбиты.

— Прошедшие атмосферу тугоплавкие обломки достигли акватории несудоходного района Тихого океана ориентировочно в 19:51 по московскому времени, — говорится в сообщении.

Как писал ранее Лайф, в июле прошлого года "Прогресс МС-09" стал первым кораблём, который достиг МКС по сверхкороткой схеме — приблизительно за четыре часа.