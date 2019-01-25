"Скудость ума". Медведчук раскритиковал снос памятника Суворову в Киеве

Он также посетовал, что уничтожение памятников исторического и культурного наследия негативно сказывается на имидже Украины.

Лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук прокомментировал снос памятника Суворову в Киеве главой Института национальной памяти Владимиром Вятровичем. Заявление политика было опубликовано на сайте "Оппозиционной платформы — за жизнь".

Отреагировав на радость Вятковича относительно сноса памятника Суворову, Медведчук назвал его "пещерным националистом".

— Призвав Суворова "на выход", Вятрович — маниакальный борец с памятниками — в очередной раз продемонстрировал убожество духа и скудость ума, — заметил политик.

Он также посетовал, что уничтожение памятников исторического и культурного наследия негативно сказывается на имидже Украины.

— Самое ужасное, что такие вот кириленко-вятровичи, уничтожающие историческое и культурное наследие под одобрительные возгласы и ритуальные пляски ура-радикалов, наносят непоправимый вред и Украине, и её имиджу на мировой арене, — заявил он.

Ранее Лайф сообщал, что власти Украины демонтировали памятник российскому полководцу, заменив его на мемориальную таблицу — теоретику украинского национализма.