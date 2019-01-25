Тысячи россиян отметили День студента с Национальной лигой студенческих клубов

Для учащихся в разных регионах России прошли массовые спортивные, развлекательные и другие мероприятия.

Более 10 тысяч человек по всей России отпраздновали День студента вместе с Национальной лигой студенческих клубов. Об этом сообщает пресс-служба НЛСК.

Так, в Вологде сотни студентов посетили спортивно-развлекательный праздник "Морозный зачёт". Для студентов прошли спортивные соревнования и была организована развлекательная программа.

Иркутский государственный университет совместно с мэрией провели мероприятие "Все на лёд". Праздничная программа на городском катке включала в себя спортивные игры, шоу-программу и интерактивные площадки. "День студента на катке" прошёл и в Калуге.

Совместно с РЖД в Саратове прошло мероприятие "Совместный экспресс", а в Ставрополье сотни студентов приняли участие в ежегодном вузовском мероприятии "Растопи лёд".

В Таганроге, к примеру, состоялся ректорский бал на базе Южного федерального университета, а в Челябинске показали новую программу "Татьянин день". Площадка объединила разные виды искусств: музыку, литературу, графику, живопись и фотографию.