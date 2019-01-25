Постпред Великобритании при ООН похвасталась русской шапкой

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Постпред Великобритании при ООН похвасталась русской шапкой

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Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс рассказала, что спасается от сильных холодов в Нью-Йорке благодаря русской меховой шапке. В своём твиттер-аккаунте постпред опубликовала фотографию, где её головной убор изучает российский постпред Василий Небензя.

— Поменялись советами по выживанию на зиму в Нью-Йорке с послом России на прошлой неделе. Когда я последний раз была в Москве, моя настоящая русская шапка вызывала восхищение у министра иностранных дел Лаврова, — подписала фотографию постпред и поблагодарила фотографов ООН.

Несмотря на то что представители стран могут вести жёсткую государственную риторику на международной арене, в личных контактах они поддерживают дружеские отношения. Постпред России при ООН Василий Небензя рассказывал, что он при встрече целовался с постпредом США Никки Хейли. А когда Хейли покидала свой пост, он приготовил для неё подарок.

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