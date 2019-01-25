Фугас для мимиметра. В Одессе в подозрительной коробке вместо бомбы нашли хомяка

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Фугас для мимиметра. В Одессе в подозрительной коробке вместо бомбы нашли хомяка

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Фото: © 7 канал

В Одессе жильцы одной из многоэтажек обнаружили в подъезде своего дома подозрительный пакет. Однако выяснилось, что вместо взрывчатки внутри находится хомяк.

Как сообщает "7 канал", жильцы, обнаружив пакет, сразу вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов внутри него нашли коробку, к которой была прикреплена записка, где некто просил "не трусить, не переворачивать" коробку, а также просил о помощи.

Когда полицейские решили вскрыть коробку, то увидели там хомяка. Заявители, вызвавшие их, настолько растрогались, что забрали грызуна себе.

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