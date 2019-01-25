Клинцевич: США хотят втянуть РФ в гонку вооружения и заработать на этом денег

По мнению сенатора, Вашингтон намеревается втянуть Москву в гонку вооружения, чтобы ослабить экономику России.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с Лайфом прокомментировал планы США по использованию космоса для выполнения боевых операций.

— США хотят втянуть нас в гонку вооружения, поднять свой ОПК и заработать денежек, как это обычно бывает. Втянув в гонку вооружения, они хотят ослабить экономику России и ослабить Россию в целом, — сказал он.

По мнению сенатора, поведение Вашингтона в этом вопросе лишь нагнетает обстановку в мире, о чём сегодня заявили в МИД РФ. Кроме того, США, видимо, не учитывают, что у Москвы ещё с советских времён есть "достаточно много замороженных проектов", связанных с использованием вооружения в космосе.

— Эту беду создают и нагнетают американцы, мы же всё равно будем реагировать. Мы будем реагировать, не вступая в гонку вооружения, хотелось бы, чтобы они это понимали, — заключил он.

Ранее Лайф рассказывал, что США планирует разместить орбитальные компоненты системы противоракетной обороны. В МИД РФ призвали западных коллег быть благоразумнее и отказаться от "безответственных авантюр".