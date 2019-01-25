Лавров: Россия в Совбезе ООН заявит о недопустимости позиции США по Венесуэле

На заседании Совета Безопасности ООН Россия будет исходить из недопустимости политики США в отношении Венесуэлы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
— То, что эта политика в отношении Венесуэлы, как и в отношении целого ряда других стран, разрушительна, даже не следует доказывать. Те открытые призывы к государственному перевороту у всех на виду, — заявил глава МИД.
Министр подчеркнул, что позиция Вашингтона подрывает принципы Устава Организации Объединённых Наций и нормы межгосударственного общения.
Как ранее писал Лайф, в субботу, 26 января, Совбез ООН соберётся на внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле.
Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Президент страны Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
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