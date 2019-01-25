Суд арестовал двух полицейских из подмосковного Чехова по делу о взятках

Бабушкинский суд Москвы арестовал полицейских из подмосковного Чехова по делу о взятках. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой пресс-секретаря суда Марию Боровикову.

— Суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании в отношении Андрея Кузнецова и Александра Мазепы меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказала она.

Напомним, что начальник арестованных избежал СИЗО. Андрею Большакову вменяют незаконный оборот оружия. Виновным себя он не считает. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы. СМИ сообщали, что он также проходит по делу о взятках, но сейчас ему вменяют только незаконный оборот оружия.