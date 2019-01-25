Мадуро: Венесуэла продолжит сотрудничать с Россией

Сотрудничество между Москвой и Каракасом в различных сферах продолжится, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

— Президент Путин мне подтвердил свою поддержку, — заявил он.

По словам Мадуро, Россия увеличивает поставки пшеницы в Венесуэлу, наращивает инвестиции в добычу нефти, систему телекоммуникаций. Кроме того, страны развивают военное сотрудничество.

Как ранее писал Лайф, в телефонном разговоре с Мадуро президент России Владимир Путин поддержал законные власти Венесуэлы.

Позже в МИД РФ заявили, что Москва готова выступить в роли посредника между властями и оппозицией в латиноамериканской стране.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Венесуэла не просила какой-либо помощи у России в связи с последними событиями.

Напомним, 23 января 2019 года венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. В Минобороны страны заявили о попытке госпереворота. Мадуро разорвал дипотношения с США.