СМИ: Трамп может предложить восстановить работу правительства на три недели

Президент США намерен предложить временный бюджет, который не предусматривает выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Американский лидер Дональд Трамп хочет предложить демократической партии принять временный бюджет для возобновления работы федерального правительства на три недели. Об этом сообщает телеканал АВС со ссылкой на источник в администрации США.

Сообщается, что временный бюджет не предусматривает выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Трамп намерен выступить с заявлением в 13:30 по местному времени. Она уточнила, что президент США будет говорить о приостановке работы правительства, но не раскрывает никаких подробностей.

Напомним, шатдаун в Правительстве США начался 22 декабря 2018 года, он уже стал самым длительным в истории страны. Такая ситуация возникла из-за того, что демократы и республиканцы не могут договориться о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.