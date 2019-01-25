После прорыва дамбы в Бразилии 200 человек числятся пропавшими без вести

В провинции Минас-Жерайс, на востоке Бразилии, двести человек числятся пропавшими без вести после прорыва плотины корпорации Vale, сообщает агентство Reuters.
Brazil .. dam pic.twitter.com/0dX1Uo5iTO— Sunil hatwal (@sun_hwr) 25 января 2019 г.
Отмечается, что в результате инцидента пострадали как минимум четыре человека, которых доставили в больницу.
Как заявили в компании Vale, которой принадлежит дамба, в районе ЧП в момент прорыва работали её сотрудники.
Также известно, что от грязевых потоков пострадали административные здания Vale и дома муниципалитета Брумадиньо.
Причины инцидента уточняются.
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