После прорыва дамбы в Бразилии 200 человек числятся пропавшими без вести

В провинции Минас-Жерайс, на востоке Бразилии, двести человек числятся пропавшими без вести после прорыва плотины корпорации Vale, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали как минимум четыре человека, которых доставили в больницу.

Как заявили в компании Vale, которой принадлежит дамба, в районе ЧП в момент прорыва работали её сотрудники.

Также известно, что от грязевых потоков пострадали административные здания Vale и дома муниципалитета Брумадиньо.

Причины инцидента уточняются.