Зоозащитники развеяли миф о "преданности" кошачьего Хатико с Урала

По словам эксперта, сравнивать кошек и собак некорректно, поскольку первые живут там, где им комфортно и выгодно в определённый момент.

Ведущий инспектор Московского общества защиты животных Наталья Базаркина прокомментировала для Лайфа историю про кота Рыжика, который второй год ждёт погибших хозяев на месте сгоревшего дома в Челябинской области.

По мнению эксперта, этот случай является уникальным, поскольку кошки очень редко привязаны к какому-то определённому месту.

— Они обычно идут туда, где им удобно, выгодно. Может быть, он котёнком был на момент трагедии, поэтому сейчас находится в стрессовом состоянии и не знает, куда уйти. Тем более Рыжика уже местные люди стали подкармливать, его всё устраивает. Допускаю также, что у животного наблюдается генетическое отклонение, — рассказала Базаркина.

По её словам, кошки живут там, где их устраивает. Поэтому, как отметила зоозащитник, говорить, что у этих животных чувство верности сравнимо с собачьим, — неправильно.

— Это собака преданная. Она будет жить в любом доме, с любым хозяином, неважно, алкоголик он или нет. А кошки другие. Они сами выбирают зону комфорта. В данный момент Рыжик выбрал, что ему там нравится, его там кормят. Это никакая не преданность, это то, что его устраивает, — добавила эксперт.