Открывшего стрельбу у школы под Красноярском подростка увезли в социальный центр

Следователи выясняют, что побудило его взять охотничье ружьё и отправиться с ним в школу. По предварительным данным, всё произошло из-за его ссоры с одноклассником.

Подростка, который устроил стрельбу у здания школы в посёлке Абалаково Красноярского края, доставили в социально-реабилитационный центр помощи семье и детям в городе Лесосибирске. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ближайшее время 15-летнего школьника ждёт допрос. Против него завели дело об умышленном повреждении чужого имущества, совершённом из хулиганских побуждений. По этой статье может грозить до пяти лет тюрьмы.

Как ранее писал Лайф, ученик 9-го класса явился в школу с охотничьим ружьём. Внутрь его не пустили, и тогда он вышел на улицу и открыл огонь по окнам, выстрелил также в автомобиль, в котором, впрочем, никого не было. Пострадавших нет.

По данным СКР, ружьё принадлежит деду мальчика, оно не зарегистрировано.