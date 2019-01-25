Орешкин рассказал об итогах форума в Давосе для России

Российское участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе было полноценным. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

— Все встречи, которые мы хотели провести здесь, в Давосе, они состоялись... Мы здесь приняли полноценное участие, никаких ограничений, никаких негативных моментов абсолютно нет, — приводит слова Орешкина РИА "Новости".

Министр также добавил, что отношения России и форума восстановились, а также отметил положительные изменения в поведении иностранных коллег.

Напомним, Всемирный экономический форум проходил в Давосе в 49-й раз. Встречи и мероприятия проводились с 22 по 25 января.