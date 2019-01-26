Путин назвал кинопремию "Золотой орёл" одной из самых престижных

Фильмы, отмеченные кинопремией "Золотой орёл", стали значимыми событиями в культурной жизни страны, заявил президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам церемонии. Текст опубликован на сайте Кремля.
— Сегодня по сложившейся традиции лучшие из лучших станут лауреатами одной из наиболее престижных творческих премий страны, — отметил глава государства.
Как ранее писал Лайф, в номинации "Лучший фильм" "Золотого орла" получила картина "Война Анны". Фильм рассказывает о девочке, которая чудом выжила после массового расстрела в 1941 году.
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