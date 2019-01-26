Лукашенко выразил поддержку Мадуро

Президент Белоруссии заявил, что категорически против любого внешнего вмешательства в дела Венесуэлы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил по телефону с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Отмечается, что в беседе он озвучил позицию Минска по поводу того, что происходит сейчас в латиноамериканской стране.

— Мы категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране, — заявил белорусский президент.

Как ранее писал Лайф, 23 января 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. В Минобороны страны заявили, что произошёл госпереворот.

Президент России Владимир Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы. США, напротив, встали на сторону оппозиции.