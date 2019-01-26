Лидер оппозиции Венесуэлы заявил, что не пойдёт на "фальшивый диалог" с Мадуро

Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявил, что не собирается идти на диалог с действующим главой государства Николасом Мадуро.

По словам Гуайдо, президент Венесуэлы предлагает ему "фальшивый диалог".

— Я хотел решения конфликта, но режим решил насмехаться таким образом. Я хочу дать ясно понять режиму и миру — никто не пойдёт на фальшивый диалог, — цитирует Гуайадо телеканал 24 Horas.

Ранее Лайф писал, что Николас Мадуро признался в готовности встретиться со своим оппонентом в любое время суток.

Напомним, ситуация в Венесуэле накалилась 23 января, когда оппозиционный лидер Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Его позицию поддержали США и ещё ряд стран. При этом президент России Владимир Путин поддержал законные власти Боливарианской Республики.

Также в Минобороны Венесуэлы заявили о попытке государственного переворота, а Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США.