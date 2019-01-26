"Не все нормально слышат". Лукашенко пошутил про белорусских чиновников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил проверить слух у чиновников. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что шутка прозвучала в разговоре белорусского лидера с главой комиссии нижней палаты парламента по здравоохранению, физкультуре, семейной и молодёжной политике Людмилой Макариной-Кибак. Известно, что учёную степень доктора ей принесла разработка технологии оказания помощи пациентам с хроническим гнойным средним отитом.

— Мои уши, одно и второе, посмотришь. А потом всех начальников исследуем, потому что не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаёшь, доводишь какие-то задачи, — сказал Лукашенко.

Президент также добавил, что не имеет проблем со слухом, но хочет убедиться, что в этой сфере у Белоруссии достаточно специалистов, чтобы граждане республики не ездили лечиться за границу.