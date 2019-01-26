На смартфонах предложили заранее устанавливать российские приложения

Ещё одна идея — сделать так, чтобы любой предустановленный софт (кроме сервисного) можно было удалить.

Федеральная антимонопольная служба подготовила законодательные поправки насчёт предустановленных приложений в смартфонах. Об этом сообщили на сайте ФАС.

В ведомстве заявили, что сейчас пользователи гаджетов часто сталкиваются с несправедливостью: на их смартфонах заранее установлены зарубежные программы, которые невозможно удалить.

— Таким образом, глобальные компании получили конкурентное преимущество для продвижения собственных приложений и сервисов, используя практику связывания продуктов, — отметили в ФАС.

Чтобы решить эту проблему, специалисты антимонопольной службы предложили две меры: первое — обязательная предустановка отечественного софта на смартфонах, продаваемых в России, второе — возможность удалить все программы, кроме сервисных, то есть отвечающих за работу самого устройства.

Правда, некоторые производители возразили, что приложения бывают связаны с операционной системой и удалять софт — значит её "ломать".