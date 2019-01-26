Снова разделась. "Русская Ким Кардашьян" показала откровенное фото в колготках

Российская модель Анастасия Квитко, которую из-за выдающихся форм и любви к сексуальным нарядам называют "русской Ким Кардашьян", вновь удивила поклонников откровенным фото.

В своём инстаграме она выложила снимок, на котором позирует фотографу в колготках в сеточку, повернувшись к камере задом.

Фото "русской Ким Кардашьян" менее чем за сутки уже лайкнули свыше 200 тысяч пользователей, которые не скупятся на комментарии в адрес модели.

Модель из Калининграда постоянно публикует в социальных сетях полуобнажённые фотографии. По словам Анастасии Квитко, она не прибегала к помощи хирургов, а выдающимися формами её наградила природа. Ранее "русская Ким Кардашьян" показала, как выглядит её фигура без фотошопа.