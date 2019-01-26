Порошенко ввёл в действие секретное решение СНБО

Президент Украины Пётр Порошенко ввёл в действие засекреченное решение Совета национальной безопасности и обороны об итогах военного положения в ряде регионов страны.
— Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018 года "Об итогах введения военного положения в Украине" (прилагается, секретно), — говорится в указе, опубликованном на сайте президента.
Контроль за выполнением решения Порошенко возложил на секретаря СНБО Александра Турчинова.
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