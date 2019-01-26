Анри, прощай! "Монако" объявил о возвращении Жардима на пост главного тренера

Клуб, за который выступает россиянин Александр Головин, переживает нелучшие времена, находясь на 19-м месте в чемпионате Франции.

На пост наставника "Монако" вновь приглашён Леонарду Жардим. Он сменил прославленного в прошлом форварда Тьерри Анри, под руководством которого монегаски провели череду неудачных матчей в чемпионате и Кубке страны.

Как сообщает пресс-служба "Монако", Жардим подписал контракт с красно-белыми на два с половиной года.

Напомним, этот специалист возглавлял "Монако" с 2014 по 2018 год и был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Однако пришедший на его место Анри не смог исправить ситуацию, вдобавок ко всему разругавшись с некоторыми игроками основы.

— Решение об увольнении тренера Леонарду Жардима было принято преждевременно, — признал вице-президент клуба Вадим Васильев.

В свою очередь новый старый наставник красно-белых Жардим отметил в "Твиттере", что "история с "Монако" начинается заново", и попросил болельщиков монегасков запастись терпением.