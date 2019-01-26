За талант. Чубайсу вручили "Золотую маску"

Символическую награду сначала хотели продать за три копейки, но не смогли — не нашлось без сдачи.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс получил награду театрального фестиваля "Золотая маска", пишет РИА "Новости". Вручение прошло на торжественном вечере в честь открытия исторического здания театра "Школа современной пьесы".

На празднике прошёл аукцион: гостям предложили купить несколько ценных для театра вещей. Среди лотов была "Золотая маска" без гравировки, которую случайно нашли после пожара в театре в 2013 году.

Леонид Якубович, который вёл торги, назначил цену в "три копейки без сдачи", но для участников аукциона это оказалось слишком сложно.

Тогда ведущий предложил подарить "Золотую маску" тому, кто помогал "Школе современной пьесы". Худрук Иосиф Райхельгауз назвал "большим другом театра" Чубайса. И тогда награду под аплодисменты передали главе "Роснано".

Напомним, в 2013 году в здании театра "Школа современной пьесы" в Неглинном переулке возник пожар. Огонь сильно повредил угловой корпус, вестибюль, парадную лестницу главного входа, зал бывшего ресторана, зал "Зимний сад" и служебные помещения.

После реставрации в театре будут работать три зала: "Эрмитаж", "Зимний сад" и Белый зал.