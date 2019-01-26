СМИ: Банк Англии отказал Мадуро в возвращении золотых слитков на сумму $1,2 млрд

Банк Англии не будет возвращать Венесуэле золотые слитки на сумму 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, такое решение банк принял после того, как некоторые официальные лица США, в числе которых были госсекретарь Майк Помпео и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, выступили с просьбой "отрезать режим Венесуэлы от иностранных активов".

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Его сторону приняли США, большинство стран Латинской Америки, а также Канада и Бразилия. Президент Николас Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном.