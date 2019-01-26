"Подогревает насилие". В Конгрессе США осудили политику Трампа по Венесуэле

Член палаты представителей США Ильхан Омар раскритиковала президента США Дональда Трампа за поддержку госпереворота в Венесуэле. Она заявила, что события в Каракасе не помогут решить тяжёлые проблемы в стране.
— Попытки Трампа привести к власти ультраправую оппозицию только подогреют насилие и приведут к дальнейшей дестабилизации региона, — написала Омар в "Твиттере".
Она добавила, что США не вправе выбирать лидеров для других стран, руководствуясь интересами многонациональных корпораций.
Политик призвала Вашингтон присоединиться к Мексике, Уругваю и Ватикану в их попытках добиться мирного урегулирования конфликта в Венесуэле.
Стоит отметить, что Омар пока единственный член Конгресса США, которая выразила несогласие с позицией Белого дома.
Как ранее писал Лайф, 23 января 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Президент страны Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.
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