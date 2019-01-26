"Подогревает насилие". В Конгрессе США осудили политику Трампа по Венесуэле

Глава Белого дома признал лидера оппозиции латиноамериканской страны временным главой государства. В ответ Николас Мадуро дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Член палаты представителей США Ильхан Омар раскритиковала президента США Дональда Трампа за поддержку госпереворота в Венесуэле. Она заявила, что события в Каракасе не помогут решить тяжёлые проблемы в стране.

— Попытки Трампа привести к власти ультраправую оппозицию только подогреют насилие и приведут к дальнейшей дестабилизации региона, — написала Омар в "Твиттере".

Она добавила, что США не вправе выбирать лидеров для других стран, руководствуясь интересами многонациональных корпораций.

Политик призвала Вашингтон присоединиться к Мексике, Уругваю и Ватикану в их попытках добиться мирного урегулирования конфликта в Венесуэле.

Стоит отметить, что Омар пока единственный член Конгресса США, которая выразила несогласие с позицией Белого дома.

Как ранее писал Лайф, 23 января 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Президент страны Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.