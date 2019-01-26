Россия зафиксировала интенсивные маневры военных спутников США

Американские спутники-инспекторы постоянно перемещаются по геостационарной орбите.

Российская система слежения выявила множество маневров американских военных спутников, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные Астрокосмического научного центра.

Сообщается, что в 2018 году сотни раз по орбите перемещались спутники, запущенные в США в 2014–2016 годах, чтобы следить за космическим пространством в интересах Вашингтона. К примеру, один из них за год совершил более 400 маневров.

Как ранее писал Лайф, в августе 2018 года в США выразили беспокойство по поводу поведения российского спутника-инспектора и предположили, что это мог быть противоспутниковый аппарат.

Американские аналитики тогда заговорили о российских "спутниках-убийцах", которые якобы сближаются с другими аппаратами и выводят их из строя.