Россия зафиксировала интенсивные маневры военных спутников США

Российская система слежения выявила множество маневров американских военных спутников, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные Астрокосмического научного центра.
Сообщается, что в 2018 году сотни раз по орбите перемещались спутники, запущенные в США в 2014–2016 годах, чтобы следить за космическим пространством в интересах Вашингтона. К примеру, один из них за год совершил более 400 маневров.
Как ранее писал Лайф, в августе 2018 года в США выразили беспокойство по поводу поведения российского спутника-инспектора и предположили, что это мог быть противоспутниковый аппарат.
Американские аналитики тогда заговорили о российских "спутниках-убийцах", которые якобы сближаются с другими аппаратами и выводят их из строя.
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