СМИ Германии раскритиковали РФ за героизацию блокады Ленинграда

Немецкие СМИ раскритиковали Россию за "героизацию блокады Ленинграда". По мнению журналистки Зильке Бигальке из газеты Süddeutsche Zeitung, Москве необходимо "делать акцент на памяти, а не национальной гордости".

— В очередной раз те, кто находятся у власти в Москве, отправляют солдат вместо того, чтобы проявить сочувствие, и делают акцент на национальной гордости, а не на памяти, — заявила Бигальке в своей статье, написанной в преддверии 75-й годовщины снятия блокады.

Журналистка также выразила мнение, что нельзя считать, что погибшие во время блокады отдали свои жизни за Родину, поскольку это якобы умаляет масштабы случившейся трагедии.

Напомним, блокада Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня, по официальным данным, унесла жизни 632 тысяч человек. Около 97% из них погибли от голода.