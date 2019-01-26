Рейтинг электронных правительств ООН возглавила Москва

Москва заняла первое место в рейтинге электронных правительств, составленном Организацией объединённых наций.

— Среди десяти лучших из 40 городов, отобранных для эксперимента, Москва занимает первое место. За ней следуют Кейптаун и Таллин, а также Лондон и Париж, — говорится в документе, опубликованном Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН

Для составления этого рейтинга специалисты разработали индекс местного онлайн-обслуживания. Он вычисляется на основе технических аспектов и содержания правительственных порталов, качества предоставления услуг, а также инициативы по повышению электронного участия через веб-сайт.

Эксперты отметили, что российская столица отвечает 55 показателям из 60 возможных.