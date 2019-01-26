США попросили Россию помочь найти верную повестку переговоров с КНДР

Москва готова внести свой вклад в обсуждение мер по решению проблем на Корейском полуострове.

США обратились к России за помощью для определения правильной повестки предстоящих переговоров с КНДР по денуклеаризации. Об этом рассказал замглавы российского МИД Игорь Моргулов после переговоров в Вашингтоне.

Он напомнил, что речь шла о предстоящем американо-северокорейском саммите, от которого западные коллеги ждут толчка к переходу на более конкретные разговоры о денуклеаризации.

— В этой связи к нам адресовалась просьба оказать содействие в нахождении верной повестки дня в дискуссии по конкретным аспектам денуклеаризации, — отметил Моргулов.

Представитель дипведомства также отметил, что Москва готова внести свой вклад в обсуждение мер по решению проблем на Корейском полуострове.

18 января Белый дом объявил, что Трамп встретится с Ким Чен Ыном в конце февраля. Об этом договорился сам президент с ведущим переговорщиком КНДР Ким Ен Чолем.