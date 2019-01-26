Лидер оппозиции Венесуэлы поддержал решение Банка Англии о золоте Мадуро

Читайте также

Лидер оппозиции Венесуэлы поддержал решение Банка Англии о золоте Мадуро

2172

Хуан Гуайдо. Фото: © Instagram/jguaido

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо назвал решение Банка Англии не возвращать золото в республику защитой активов страны.

—Начинается процесс защиты венесуэльских активов. Мы не допустим новых злоупотреблений и воровства денег на еду, лекарства и на будущее наших детей, — написал Гуайдо в "Твиттере".

Напомним, ранее Банк Англии отказался вернуть Венесуэле золотые слитки на сумму 1,2 миллиарда долларов после просьбы некоторых официальных лиц США. Известно, что в их число вошли помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон и глава Госдепа Майк Помпео.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×