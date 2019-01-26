Испанские спасатели обнаружили тело мальчика, провалившегося в колодец

Поисково-спасательная операция стала одной из самых сложных за всю историю Испании.

Испанские спасатели сумели обнаружить тело двухлетнего мальчика, который 13 января провалился в узкий глубокий колодец в провинции Малага. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что вытащить тело удалось в районе 3:25 по московскому времени. Поисково-спасательная операция стала одной из самых сложных за всю историю Испании. Для того чтобы вытащить ребёнка, спасателям пришлось бурить параллельную шахту из-за обрушения грунта.

В бурении было задействовано более 300 человек. Предварительно специалисты вывезли 83 тысячи кубометров земли, чтобы добраться до тела мальчика.

Ранее Лайф рассказывал, что в Испании двухлетний мальчик провалился в колодец глубиной 100 метров.