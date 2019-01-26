Будет удобно. В Сочи появится мобильное приложение для туристов

Отдыхающие получат информацию, как им передвигаться по городу с учётом всех достопримечательностей.

Власти Сочи в апреле планирует запустить мобильное приложение для туристов. Об этом рассказал заместитель главы курортного города Сергей Юрченко.

Также будет создан первый информационный центр, который будет анализировать все возможные пожелания туристов и местных жителей. С его помощью, будут проведены исследования и изучены предложения по трате курортного сбора 2020 года.

— Мы запланировали создание навигационной системы по всем пешеходным маршрутам, а также создание многоязычного туристического портала на базе городского турсайта и мобильного приложения к смартфонам, — заявил Юрченко.

Он подчеркнул, что с его помощью отдыхающие смогут получить всю необходимую информацию о том, как передвигаться по городу с учётом всех достопримечательностей.

В приложении также появятся экскурсионные маршруты. Приложение можно будет скачать в том числе при помощи QR-кодов, которые будут установлены на экскурсионных указателях по городу. Отсканировав его, можно будет продолжить движение по маршруту с информацией о нём.