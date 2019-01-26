СК начал проверку после гибели двух человек в шахте в Забайкалье

Следователи начали проверку по факту гибели мужчины и женщины в шахте Ново-Широкинского рудника в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края. Об этом сообщил пресс-секретарь СУ СКР по региону Егор Марков.
По его словам, следователи опросили сотрудников и руководство шахты, затребовали должностные инструкции, журналы и другие документы.
Марков добавил, что погибшие утром обследовали штрек шахты, где накануне проводились взрывные работы. Для установления точной причины смерти мужчины и женщины назначена судмедэкспертиза.
Как сообщалось ранее, двое работников шахты погибли, отравившись угарным газом во время замеров в шахте.
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