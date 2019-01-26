СК начал проверку после гибели двух человек в шахте в Забайкалье

По словам представителя комитета, погибшие утром обследовали штрек шахты, где накануне проводились взрывные работы.

Следователи начали проверку по факту гибели мужчины и женщины в шахте Ново-Широкинского рудника в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края. Об этом сообщил пресс-секретарь СУ СКР по региону Егор Марков.

По его словам, следователи опросили сотрудников и руководство шахты, затребовали должностные инструкции, журналы и другие документы.

Марков добавил, что погибшие утром обследовали штрек шахты, где накануне проводились взрывные работы. Для установления точной причины смерти мужчины и женщины назначена судмедэкспертиза.

Как сообщалось ранее, двое работников шахты погибли, отравившись угарным газом во время замеров в шахте.