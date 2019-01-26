Названы российские регионы с самым грязным воздухом

Минприроды РФ составило рейтинг российских регионов с самым грязным воздухом. Данные доклада оказались в распоряжении RT.
В лидерах оказался Забайкальский край. Следом расположились Хакасия и Мурманская область. В десятку также вошли Ленинградская область, Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.
Отмечается, что список составлен на основании представленных в 2017 году данных о наиболее высокой доли проб атмосферного воздуха, где уровень загрязняющих веществ превысил среднесуточную предельно допустимую концентрацию.
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