Путин поприветствовал участников женского теннисного турнира в Петербурге

Глава государства подчеркнул важность, что эти соревнования всегда вызывают особый интерес у молодёжи, так как именно от подрастающего поколения зависит будущее российского и мирового тенниса.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

— Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия Международного женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy — 2019, который вот уже в четвёртый раз проводится в Санкт-Петербурге, — говорится в послании.

По словам главы государства, в этом году он вновь соберёт множество гостей и преданных поклонников тенниса на трибунах "Сибур Арены". Президент подчёркивает важность, что эти соревнования всегда вызывают особый интерес у молодёжи, так как именно от подрастающего поколения зависит будущее российского и мирового тенниса.

Путин также пожелал удачи всем участницам турнира и выразил уверенность, что тёплая, дружественная атмосфера придаст сил и уверенности в себе и позволит добиться хороших результатов.

Турнир будет проходить в Санкт-Петербурге с 28 января по 3 февраля.