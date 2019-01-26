Google игнорирует просьбу ЮФУ убрать Чикатило из списка выдающихся выпускников

Жалоба в сервис была отправлена ещё в августе 2018 года. Сам маньяк заочно обучался на филологическом факультете вуза.

Поисковый сервис Google не отреагировал на просьбу Южного федерального университета (ЮФУ) исключить серийного убийцу Андрея Чикатило из результатов поиска по запросу "выдающиеся выпускники" вуза. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе учебного заведения.

Запрос в компанию был отправлен ещё в августе 2018 года, однако с тех пор ответа так и не поступило.

— Всё в той же стадии, "Гугл" на запрос не ответил. Мы писали несколько раз. Единственное письмо, которое мы получили от сервиса Google, — от интернет-робота о том, что наше письмо принято и будет рассмотрено, — заявили в пресс-службе ЮФУ.

Отмечается, что Чикатило заочно обучался на филологическом факультете Ростовского университета.

Ранее Лайф рассказывал, что поисковый сервис Google назвал серийного убийцу Андрея Чикатило "выдающимся выпускником" вуза.