Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 114

Ещё более 30 человек продолжают получать необходимую медицинскую помощь в больницах.

Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в мексиканском штате Идальго возросло до 114 человек. Об этом сообщили местные власти.

— 68 погибли при взрыве, 46 умерли в больницах, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 107 погибших. Ещё более 30 человек находятся в больницах.

Напомним, взрыв на трубопроводе в Мексике произошёл 18 января, когда около 350 местных жителей подошли к месту незаконной врезки, чтобы украсть топливо.