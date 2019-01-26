Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 114

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Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 114

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Фото: © Flickr/Luis Fernando Franco Jiménez

Ещё более 30 человек продолжают получать необходимую медицинскую помощь в больницах.

Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в мексиканском штате Идальго возросло до 114 человек. Об этом сообщили местные власти.

— 68 погибли при взрыве, 46 умерли в больницах, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 107 погибших. Ещё более 30 человек находятся в больницах.

Напомним, взрыв на трубопроводе в Мексике произошёл 18 января, когда около 350 местных жителей подошли к месту незаконной врезки, чтобы украсть топливо.

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