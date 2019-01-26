В Крыму подготовили меморандум по инциденту в Керченском проливе

В документе, который представят в ближайшее время, будет указано на провокационные действия со стороны Украины.

Юристы подготовили правовой меморандум по инциденту в Керченском проливе, где ранее за нарушение российской границы были задержаны украинские моряки. Об этом РИА "Новости" сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

С юридической точки зрения это можно однозначно квалифицировать как провокацию со стороны Украины. И мы готовы это предметно доказать с помощью правовых документов Александр Молохов

Он добавил, что документ будет представлен в ближайшее время.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России. Вскоре их остановили. Среди задержанных моряков оказалось двое сотрудников Службы безопасности Украины.